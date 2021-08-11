Экономический эксперт: После увеличения минимальной пенсии ПДС повысит пенсионный возраст

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Экономист Роман Кирка озадачен тем, с какой скоростью правительство продвигает инициативу по увеличению минимальной пенсии до 2 000 леев.

Он считает, что настойчивость, с которой продвигается этот проект в столь сложный финансовый период, объясняется намерением властей впоследствии повысить пенсионный возраст.

На первый взгляд, очевидно, почему предлагается увеличить минимальную пенсию до 2 000 леев – потому что мы сразу станем свидетелями повышения пенсионного возраста. Цель данной инициативы – уравновесить эмоции в обществе. С одной стороны, мы вернёмся к повышению пенсионного возраста до 2028 года, как это предусматривалось ранее, но вместо этого будет увеличена минимальная пенсия, – считает Кирка, пишет actualitati.md.

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