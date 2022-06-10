Экономический эксперт о финансовом положении молдаван: Хуже было только в 1999-ом

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Реальные доходы населения Молдовы соответствуют уровню 1999 года, написал на своей странице в соцсети экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, комментируя рост инфляции в мае до 29,05%.

Ионицэ отметил, что реальные доходы граждан Молдовы сократились на 12,8%. В последний раз подобное наблюдалось в 1999 году. Тогда снижение на 15% оказалось фатальным для правящей коалиции.

– Сегодня нет коалиции, но проблема для власти стоит чрезвычайно остро: или все идут ко дну, или избавляются от балласта. Настал момент истины. По ком звонят колокола? – отметил он.

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