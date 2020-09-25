Экономический агент вызвался отремонтировать лестницы в столичном сквере

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Так, представитель торговой сети, чей магазин расположен напротив ремонтируемого сквера на улице Киевской, выступил с инициативой о восстановлении лестниц. Они будут покрыты плиткой, а пешеходная зона будет расширена. Для облегчения доступа людей с ограниченными физическими возможностями будут обустроены пандус и перила.

– Обеспечение всех граждан качественной инфраструктурой – приоритет для меня. В работах по благоустройству муниципия Кишинев мы приветствуем участие всех, в том числе экономических агентов, – заметил Ион Чебан.

Напомним, на данный момент в Кишиневе многие переходы ремонтируются при финансовой помощи экономических агентов. Работы в одном из них – на Виадуке – уже завершены.

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