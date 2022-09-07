Экономические агенты не смогут покупать древесину у компаний Moldsilva

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Власти запретили продажу древесины из национального лесного фонда хозяйствующим субъектам ещё в июле, чтобы иметь возможность осуществить государственную программу обеспечения населения дровами, заявила министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу на пресс-конференции после заседания правительства.

– Сегодня на рынке продаются запасы древесины, сделанные до июля. Соответственно, когда продавцы говорят, что в стране заканчиваются дрова, то речь идёт об их личных запасах, а не о складах профильных предприятий, подведомственных агентству Moldsilva, которое действует в соответствии с положениями правительства и в сотрудничестве с местными властями, — уточнила Кантараджиу.

План кабмина предусматривает первоочередное обеспечение дровами наиболее неблагополучных категорий, особенно малообеспеченных семей и пожилых людей. Государственные учреждения будут осуществлять надзор за правильным распределением дров и предотвращать незаконную рубку, сообщает moldpres.md.

По словам властей, цена на дрова в агентстве Moldsilva останется на уровне прошлого года.

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