Экологические инспекторы будут проверять продавцов рыбы

Экологические инспекторы будут проверять продавцов рыбы

Инспекция по охране окружающей среды будет вправе проверять документацию физических и юридических лиц относительно происхождения рыбы в случае транспортировки или продажи. На сегодняшнем заседании парламентской Комиссии по окружающей среде и региональному развитию был одобрен соответствующий проект изменений в профильное законодательство.

Проект направлен на исключение незаконного рыболовства и браконьерства рыбы в водоёмах страны, пишет moldpres.md. Документ также предусматривает, что Инспекция по охране окружающей среды сможет налагать штрафы в случае несоблюдения законодательства.

В настоящее время, согласно положениям Кодекса о правонарушениях, нарушение правил транспортировки и продажи продукции рыболовства и других водных организмов выявляют и констатируют сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), которое контролирует только качество продукции. Её происхождение не проверяет ни одно учреждение.

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