Экологи бьют тревогу: в Молдове значительно повысился уровень загрязнения воздуха

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Причиной этому, по мнению экспертов, стало сжигание листьев, которое себе по-прежнему позволяют, несмотря на высокие штрафы, незаконопослушные граждане.

Агентство по охране окружающей среды напоминает населению, что сжигание сухой травы значительно загрязняет воздух и негативно влияет на здоровье человека. Согласно исследованию, в октябре в стране уровень содержания вредных частиц и окиси углерода в воздухе значительно превысил норму из-за сжигания листьев и бытовых отходов.

– При сжигании одной тонны сухих листьев образуется 53 кг окиси углерода (CO), 18,5 кг вредных частиц (большинство из которых менее 10 микрон), а тление листьев приводит к появлению не менее 7 полициклических ароматических углеводородов и чрезвычайно токсичных веществ, – уверяют экологи.

Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, лицам, которые сжигают листья и бытовые отходы, грозит штраф в размере от 600 до 1200 леев или до 60 часов общественных работ. А юридическим лицам – штраф от 4500 до 9000 леев.

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