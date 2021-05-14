Экипаж SMURD доставил в Кишинёв проходившую лечение в Украине гражданку Молдовы

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв проходившую лечение в Украине гражданку Молдовы

Днём 14 мая экипаж SMURD доставил в Кишинёв 57-летнюю женщину. Она страдает хроническим заболеванием и проходила лечение в Украине. После его окончания пациентка нуждалась в специализированной транспортировке для дополнительного ухода. 

Машина скорой помощи типа C1 забрала женщину из Хмельницкой области и доставила в Кишинёв. На протяжении поездки за её состоянием следили врачи. Пациентку доставили в профильное медучреждение столицы для дальнейшего ухода.

По данным ГИЧС, с начала этого года это четвёртая наземная трансграничная операция SMURD для граждан РМ.

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