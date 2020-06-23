Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациента с множественными травмами (ФОТО)

0

Сегодня утром экипаж SMURD доставил из Сынжерей в Кишинёв 55-летнего мужчину, получившего серьёзные травмы.

Пациента забрали из районной больницы Сынжерей и благополучно доставили в Кишинёв, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе “Динамо”, откуда мужчину перевезли на спецавтомобиле Aviasan в Больницу скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это девятая по счету воздушная операция, проведённая экипажем SMURD с начала года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.