Экипаж SMURD доставил в Кишинёв мужчину, пострадавшего в ДТП в Сынжерей

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв мужчину, пострадавшего в ДТП в Сынжерей

В понедельник, 3 августа, экипаж SMURD доставил из Сынжерей в Кишинёв 39-летнего мужчину, пострадавшего в ДТП.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пациента забрали из районной больницы Сынжерей. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе “Динамо”, откуда мужчину перевезли на спецавтомобиле Aviasan в Больницу скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это одиннадцатая по счету воздушная операция, проведённая экипажем SMURD с начала года.

Ранее мы сообщали, что в Сынжерей перевернулся микроавтобус. В результате ДТП водитель оказался зажатым в покорёженном автомобиле.

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