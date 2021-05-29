Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, проходившую лечение в Румынии

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, проходившую лечение в Румынии

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв 56-летнюю пациентку. Женщина страдает серьёзным заболеванием и проходила лечение в Бухаресте. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пациентку забрали с таможни “Оанча”, куда её доставила машина скорой помощи соседней страны. Затем женщину доставили в столичный Институт неврологии и нейрохирургии. На протяжении поездки за её состоянием следили врачи.

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