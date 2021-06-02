Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, проходившую лечение в России

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, проходившую лечение в России

Сегодня, 2 июня, экипаж SMURD доставил в Кишинёв 60-летнюю гражданку Молдовы, которая проходила лечение в Москве после перенесённого инсульта. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на протяжении поездки у пациентки не наблюдалось ухудшения состояния здоровья, за ней наблюдали парамедики SMURD. По прибытии в Кишинёв женщину доставили в Институт неврологии и нейрохирургии.

Стоит отметить, что это пятая медицинская спецоперация SMURD, проведённая в Молдове с начала 2021 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md