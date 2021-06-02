Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, проходившую лечение в России

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Сегодня, 2 июня, экипаж SMURD доставил в Кишинёв 60-летнюю гражданку Молдовы, которая проходила лечение в Москве после перенесённого инсульта.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на протяжении поездки у пациентки не наблюдалось ухудшения состояния здоровья, за ней наблюдали парамедики SMURD. По прибытии в Кишинёв женщину доставили в Институт неврологии и нейрохирургии.

Стоит отметить, что это пятая медицинская спецоперация SMURD, проведённая в Молдове с начала 2021 года.

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