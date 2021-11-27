Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, получившую травмы в Вене (ФОТО)

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, получившую травмы в Вене (ФОТО)

Экипаж SMURD доставил сегодня из Австрии в Кишинёв 62-летнюю гражданку Молдовы, которая получила серьёзные травмы в результате падения с 6-метровой высоты. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в Вене наша соотечественница перенесла три хирургических вмешательства. Спецоперация по транспортировке пациентки длилась 17 часов. На протяжении поездки за её состоянием следили врачи. Сегодня, 27 ноября, её доставили в Больницу скорой помощи для дальнейшего ухода.

C начала текущего года это девятая наземная трансграничная операция SMURD для граждан РМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md