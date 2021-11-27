Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, получившую травмы в Вене (ФОТО)

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Экипаж SMURD доставил сегодня из Австрии в Кишинёв 62-летнюю гражданку Молдовы, которая получила серьёзные травмы в результате падения с 6-метровой высоты.



По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в Вене наша соотечественница перенесла три хирургических вмешательства. Спецоперация по транспортировке пациентки длилась 17 часов. На протяжении поездки за её состоянием следили врачи. Сегодня, 27 ноября, её доставили в Больницу скорой помощи для дальнейшего ухода.

C начала текущего года это девятая наземная трансграничная операция SMURD для граждан РМ.

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