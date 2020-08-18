Экипаж SMURD доставил пожилого жителя Окницы на вертолете в Кишинёв для срочной медицинской помощи (ВИДЕО)

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Состояние здоровья 67-летнего мужчины резко ухудшилось, в связи с чем понадобилось вмешательство столичных врачей.

Из районной больницы Окницы его доставили на вертолёте в Кишинёв. На протяжении перелёта за состоянием пациента неустанно следили врачи. По прибытии мужчину отвезли в Больницу скорой помощи.

Согласно данным ГИЧС, это 14-я воздушная операция, осуществленная бригадой SMURD в Молдове с начала этого года.

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