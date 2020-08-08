Экипаж SMURD доставил пострадавшего в ДТП пациента из Рышкан в Кишинёв (ФОТО, ВИДЕО)

Экипаж SMURD доставил пострадавшего в ДТП пациента из Рышкан в Кишинёв (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня медицинская бригада SMURD доставила 22-летнего мужчину из Рышкан в столицу. По данным ГИЧС, мужчина пострадал в результате ДТП, случившегося утром в селе Рэкэрия Рышканского района.

Пострадавшего зажало в искорёженной машине. К нему на помощь пришли спасатели. Мужчина получил различные травмы и был доставлен в районную больницу, однако врачи решили перевезти пациента в столицу для дальнейшего лечения. Мужчину благополучно доставили в медучреждение Кишинёва вертолётом SMURD.

По данным ГИЧС, это 12-я трансграничная воздушная операция по транспортировке граждан Молдовы, проведённая командой SMURD с начала года.

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