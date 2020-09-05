Экипаж SMURD доставил пострадавшего в ДТП пациента из Чимишлии в Кишинев (ФОТО)

Экипаж SMURD доставил пострадавшего в ДТП пациента из Чимишлии в Кишинев (ФОТО)

В субботу, 5 сентября, экипаж SMURD доставил из Чимишлии в Кишинёв 19-летнего молодого человека, который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пациента забрали из районной больницы Чимишлии. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе “Динамо”, откуда пострадавшего перевезли на спецавтомобиле Aviasan в Институт скорой медицинской помощи.

Согласно данным ГИЧС, это шестнадцатая операция по транспортировке, проведённая экипажем SMURD с начала года.

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