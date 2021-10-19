Эгейские мотивы

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Даже пандемия не помешала проведению песенного конкурса в Греции

Отзвучал звонкими голосами ещё один выездной сезон Международного творческого детского фестиваля HOPE. Как и было запланировано, он прошёл с 22 по 26 сентября в греческом городе Нафплионе. Кстати, GREECE’s HOPE покоряет жителей и гостей этого необычайно красивого места уже не первый раз.

Какой вкус у гастролей?

К октябрю и Греция, и Молдова по числу заражений коронавирусом уже попали в красную зону, но в конце сентября карантин был отмечен лёгкими послаблениями. Этого хватило для осуществления мечты десятков юных дарований, в том числе и из Молдовы, в частности для очаровательных представительниц группы JUNIOR NEXT из лицея им. Милеску- Спэтару (Кишинёв).

Для начинающих исполнителей очень важен вкус гастролей, выступления в других странах, знакомство с иными культурами и просто беседы со своими коллегами по творчеству. В этом сезоне в праздничном шоу приняли участие таланты из Греции, Молдовы, России, Польши, Германии, Узбекистана и Болгарии.

– Для меня конкурс – это ещё и возможность побывать в новой стране, в интересных местах, пережить новые ощущения. Это что-то совершенно необычное, – говорит участница из Молдовы Виктория Панка. – Конечно, выходить на сцену было немного страшно, хотелось, чтобы всё было гладко и хорошо. Но самое захватывающее действие – это наше награждение. Ты стоишь на сцене, и вдруг произносят твою фамилию – это так интригующе. Но я считаю, что на таких красочных мероприятиях неправильно думать исключительно о победе.

На протяжении года, когда пандемия была в активной форме, мы организовали телевизионный формат фестиваля JUNIOR’s HOPE online. В период глобального карантина удалось провести пять сезонов. Это была новая практика. Мы очень волновались, но всё получилось, появились новые звёздочки, открылись новые дарования.

О чём самая живописная сцена?

Как уточнил организатор конкурса композитор-аранжировщик, DJ-звукорежиссёр Митя Эффтэрман, фестиваль прошёл на высоком уровне в присутствии высокопоставленных гостей. Участников приехал поприветствовать посол РМ в Греции Анатолий Вангели. Были и представители мэрии Нафплиона – первой столицы Греции, чем очень гордятся жители города.

Само конкурсное шоу традиционно проходило в три этапа, как всегда, согласно очень жёсткому графику. Первый этап – работа международного жюри, которое оценивало видеоматериалы, присланные участниками, в том числе и заочными. Работа экспертов зафиксирована в видеоматериалах. Второй день – конкурсный, самый волнительный. В течение четырёх часов своё мастерство в 40 номерах демонстрировали около 100 участников.

Сцена была размещена на открытом пространстве, на фоне Эгейского моря, на центральной площади Filellion. Живописнее места не придумаешь. За два года в Нафплионе это первое значимое событие в формате шоу, и, конечно, для горожан и гостей курортного городка, которые изголодались по локальным фестивалям, это было как глоток свежего воздуха.

– Больше всего меня поразила энергетика, которую выплёскивает зал после выступления участников, – призналась конкурсантка из Кишинёва Таисия Бивол. – Даже если ты не занимаешь призовое место и не достигаешь поставленной перед собой цели, зал возвращает все эмоции, которые ты ему дал.

Третий день – самый приятный. Основные волнения позади, всеми красками сияет гала-концерт, озвучиваются имена победителей, торжественно вручаются награды. Гран-при получила и группа из Молдовы JUNIOR NEXT.

Наша Ольга Иванова из этого же коллектива завоевала Гран-при в сольном номере.

– Ты на сцене, на тебя смотрят люди, открытое пространство – это впечатляет, – вспоминает Ольга Иванова. – Начинаешь чувствовать энергетику зала, понимаешь, что должна выложиться на все 100% и даже больше. И я была очень взволнована, когда услышала, что удостоилась Гран-при.

Как лучшее повторяется?

Первый Международный фестиваль детского и юношеского творчества GREECE’s HOPE прошёл в Нафплионе в конце 2019 года. Тогда в нём приняли участие ребята из 12 стран. Предполагалось, что география конкурсантов расширится, поскольку заявок было много. Строились грандиозные планы на 2020 год. По известным причинам они рухнули. Однако организаторы, являясь оптимистами во всём, пытаются найти свой плюс.

– На протяжении года, когда пандемия была в активной форме, мы организовали телевизионный формат фестиваля JUNIOR’s HOPE online, – рассказывает Митя Эффтэрман. – В период глобального карантина удалось провести пять сезонов. Это была новая практика, мы очень волновались, но всё получилось, появились новые звёздочки, открылись новые дарования. Важно, что финалисты всех пяти сезонов получили бесплатные приглашения на участие в фестивале в Греции, так что борьба за призовые места на самом деле была нешуточной. Благодаря мэрии Нафплиона мы получили в своё распоряжение прекрасную концертную площадку со звуком в 10 киловатт, концертное освещение. Хотелось бы отметить молдавскую диаспору в лице Дины Избищук, которая поддержала наш фестиваль. Также в нашем шоу приняла участие и греческо-румынская диаспора в лице руководителя Марианы Барган, которая приехала вместе с клубом «До-ре-ми» из Афин. Они украсили наше творческое шоу.

Ещё один плюс, который отмечает Митя Эффтэрман, заключается в том, что появился опыт в организации онлайн-формата, который и далее можно использовать при проведении локальных конкурсов. Тем более что уже сформирована профессиональная съёмочная группа. В будущем на выездных фестивалях планируется запускать видеосопровождение, чтобы конкурсантов в прямом эфире могли поддержать друзья и родственники.

Сейчас организаторы многоформатного творческого конкурса опять готовятся к JUNIOR’s HOPE online, шестому сезону, который предположительно будет проведён в конце ноября. Также начнётся подготовка к следующим фестивалям на тех же площадках – в городе Дидим, расположенном на юго-западе Турции, на восточном побережье Эгейского моря, и в греческом Нафплионе.

Как утверждает президент фестиваля Виктория Лукьянова, всё получается не только благодаря стечению обстоятельств, хотя и это важно. Главное – это сплочённая команда профессионалов, поскольку в одиночку сотворить подобное невозможно. Ну и, наверное, Эгейское море помогает.

Наталья Лужина