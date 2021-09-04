Эффективность «Спутника V» против коронавируса в Сан-Марино составила почти 95%

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“Спутник V” показал эффективность в 94,8% в Сан-Марино. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Эффективность, в том числе против штамма “дельта”, который уже там присутствует, показывает 94,8%. И мы – №1 в Сан-Марино, где используются Pfizer и другие вакцины, по эффективности против госпитализации, – уточнил Дмитриев.

По словам главы фонда, пишет interfax.ru, российская вакцина также показала высокую эффективность и безопасность по итогам исследований и вакцинаций в других странах.

Например, ОАЭ показали эффективность, независимо от нас, 97,8%. В Буэнос-Айресе показали эффективность 83,7% только после первого укола “Спутник Лайт” – на пожилых людях. В Мексике наша вакцина показывает гораздо меньше побочных эффектов, чем американские вакцины, и показывает самый безопасный профиль безопасности, – добавил Дмитриев.

Оценка эффективности “Спутника V” осуществлена на основе мониторинга данных за период 25 февраля – 23 августа 2021 года.

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