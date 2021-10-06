“Э-э-э…”: вопрос о поставках газа в Молдову застал врасплох Наталью Гаврилицу (ВИДЕО)

“Э-э-э…”: вопрос о поставках газа в Молдову застал врасплох Наталью Гаврилицу (ВИДЕО)

Продолжительные паузы и поиск подходящих слов. Премьер-министр не знает, насколько серьёзно обстоит ситуация со снабжением газом жителей Молдовы в контексте призыва “Молдовагаз” к населению уменьшить расход потребления. 

– Вы видите, что на международном уровне аномалия…Мы управляем ситуацией, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития представит детали, когда будет необходимо, – сказала Наталья Гаврилица. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md