“Э-э-э…”: вопрос о поставках газа в Молдову застал врасплох Наталью Гаврилицу (ВИДЕО)

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Продолжительные паузы и поиск подходящих слов. Премьер-министр не знает, насколько серьёзно обстоит ситуация со снабжением газом жителей Молдовы в контексте призыва “Молдовагаз” к населению уменьшить расход потребления.

– Вы видите, что на международном уровне аномалия…Мы управляем ситуацией, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития представит детали, когда будет необходимо, – сказала Наталья Гаврилица.

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