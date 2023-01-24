Язык у поэзии один

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О том, почему мы должны ценить языковое многообразие Молдовы

Наталья Устюгова, info@aif.md

В начале года в свет вышел четвёртый выпуск альманаха «Персона», изданный общественной организацией «Personalitate». Рождение новой книги – всегда событие, особенно для самих авторов, а в сборник вошли стихи 69 поэтов, представляющих многонациональный мир нашей страны.

Достойный повод

Идея собрать в одном альманахе авторов, живущих в Молдове и пишущих на разных языках, для президента Международной общественной организации «Personalitate», академика, члена Союза писателей РМ Сергея Евстратьева не нова. Он давно хотел воплотить её в жизнь, но общая концепция не вырисовывалась, чего-то не хватало. Как оказалось, – достойного повода. И когда стало известно, что 2023-й в странах СНГ объявлен Годом русского языка, утверждена программа его проведения, всё стало на свои места. Работа закипела, и буквально за три месяца сборник был готов.

За его изданием – труд и участие многих людей, среди которых и сотрудник Российского центра науки и культуры (РЦНК), пушкинист Ольга Батаева, представившая сборник в рамках литературно-музыкального вечера.

– Большая редкость, когда человек издаёт альманах на свои собственные средства, – сказала О. Батаева. – В этом случае Сергей Евстратьев – редкий человек, и мы ему за это благодарны. Идея сборника и в том, чтобы включить в него стихи основоположников каждого литературного языка наций и народностей, проживающих в Молдове. Символично, что в альманах вошли и произведения А.С. Пушкина.

Как уточнил С. Евстратьев, было решено, что каждый автор представляет стихи на родном языке. Но как их прочесть? Может есть главный язык? Отнюдь.

– Принцип, когда ни один язык не может быть выше другого, – незыблем, – уверен президент Международной общественной организации «Personalitate», академик, член Союза писателей РМ Сергей Евстратьев. – Решение нашли. Стихи публикуются на двух языках: на языке национальности автора и на русском, который в Молдове является языком межнационального общения. Дабы не допустить предпочтений, авторы, независимо от литературного ранга, в сборнике выстроены по алфавиту.

Великие рядом с начинающими

Каждое новорождённое печатное издание всегда подвергается профессиональной оценке, как правило, субъективной. Своё мнение высказал и известный молдавский публицист, журналист, поэт Борис Мариан. С Сергеем Евстратьевым он дружит много лет и на протяжении всего времени они продолжают по-дружески спорить. В обоих живёт и бурлит дух противоречия, предоставляющий пищу для новых творческих дебатов.

Как было упомянуто, часть стихов в альманахе издана на языке оригинала. Собрать в одной книге шрифты разных языков – титанический труд. Б. Мариан считает, что делать это было вовсе не обязательно. Также, по его мнению, не стоило в одном издании публиковать одновременно стихи именитых и малоизвестных поэтов.

– О нас, молдавских литераторах, на страницах альманаха ничего не сказано, даже 15–20 строк биографии, считаю, что это неправильно, – высказался Б. Мариан. – Ну и, наверное, совсем не обязательно было включать в альманах поэтов прошлых веков. В таких изданиях должны быть собраны современные произведения.

Однако аудитория с мнением современного молдавского классика не согласилась. Конечно, места на страницах любого сборника всегда не хватает, но равнение на основоположников никто не отменял.

– Этот сборник прекрасен тем, что он вышел в преддверии Года русского языка в странах СНГ, – считает председатель Греческой общины в Республике Молдова Владимир Яниев. – Было сделано что-то прекрасное для ума, сердца и души. Мне кажется, что идея разместить великих и начинающих в одном сборнике оказалась правильной. У читателя есть возможность сравнить поэзию представителей разных времён. Можно оценить красоту игры, темы, слова, индивидуальность взгляда.

– Для меня представляется огромной ценностью, что в сборник включены и азербайджанские классики, и современные авторы моего народа, – подключился к дискуссии и председатель организации сотрудничества Молдова-Азербайджан Мухариб Аллахвердиев. – У нас появилась возможность прочитать их на родном языке. Благодаря переводам, мы можем сравнивать и понимать, как отражается наша национально-этническая поэзия, её философия на русском языке. Очень приятно, что в альманах включены несколько стихов молодого азербайджанского автора Салима Бабуллаоглу.

Принцип, когда ни один язык не может быть выше другого, незыблем.

«Мы – все разные, но мы все едины»

Кто знает, может кто-то из новых авторов альманаха станет пусть не великим, но достаточно известным поэтом. Для кого-то публикация останется светлым воспоминанием в несостоявшейся литературной биографии. На самом деле, издатель опубликовал стихи всех мастеров слова, которые прислали свои творения, уточнив, что любой поэт тем и интересен, что он поэт.

– Около 20 лет назад Конгресс русских общин издал похожий альманах, там было более 250 авторов, – вспоминает редактор газеты «Русское слово» Дмитрий Николаев. – Я тогда только вступил в Союз писателей РФ и возмущался, что было опубликовано только одно моё стихотворение. Прошло время, и я очень рад, что тогда ещё молодые авторы в будущем зарекомендовали себя как приличные поэты и писатели. Так что, по моему мнению, в сборнике всё на месте, и идея его формирования была правильной.

Верно и то, что какими бы сложными ни были времена, люди должны слушать и слышать друг друга, а стихотворный позыв он от души идёт.

– Мы – все разные, но мы все едины, – уверена председатель Русской общины РМ Людмила Лащёнова. – Я призываю уважать языки всех наших друзей, всех жителей Молдовы – это наше с вами богатство.

Советник посольства РФ в РМ Александр Андреев выразил надежду, что альманах найдёт своё место в душах и сердцах читателей и у этого посыла – объединить культуры – будет продолжение. В любом случае, совсем скоро состоится ещё одна встреча с авторами «Альманаха». Десяти из них, по итогам голосования читателей, будут вручены премии от издателя. Альманах «Персона» N 4 от «Personalitate» будет опубликован в электронном варианте, а каждый человек, влюблённый в поэзию, сможет стать членом народного жюри.

Комментарий

Всегда под рукой

Андрей Муравьёв, руководитель Россотрудничества в Кишинёве:

– Презентацией альманаха открылось первое в наступившем году мероприятие, посвящённое Году русского языка, как языка межнационального общения. Приятно, что это событие собрало вокруг себя много творческих и одарённых людей. И независимо от того, на каком языке мы говорим в быту, русский язык нас опять объединил. Я одним из первых узнал о затее Сергея Евстратьева и мне очень приятно, что она состоялась. Альманах – это уже осуществлённый вариант, который не растворится в пространстве, а будет всегда под рукой. И мы ждём продолжения.

Мнение Костецкого

Не обязанность знать, а право изучать

В декабре 2020 года Совет глав государств СНГ принял решение об объявлении 2023-го – Годом русского языка как языка межнационального общения. Документ был подписан главами 10 стран, включая Республику Молдова. В октябре 2022 года в Астане, на заседании Совета министров СНГ был одобрен проект плана мероприятий по проведению в СНГ Года русского языка. В документ включены более 150 пунктов – это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера.

Сейчас русским языком в разной степени владеют около 300 млн человек, проживающих на всех континентах. Русский – один их шести официальных языков Организации Объединённых Наций. По данным исследований индекса положения русского языка в мире, подготовленных Институтом русского языка им. Пушкина, он занимает пятое место в перечне 12 ведущих языков мира. Место в этом рейтинге определяется не столько по численности носителей языка, сколько по его способности удовлетворять потребности человека в получении образования, информации в профессиональном и социальном взаимодействии. По мнению авторов исследования, наиболее острой проблемой на постсоветском пространстве является сокращение сферы воспроизводства кадров-русистов, сокращение численности обучающихся на русском языке – за 30 лет их число на всех ступенях образования упало вдвое. Тем не менее с разной степенью интенсивности и широты русский язык в странах СНГ используется как язык науки, рыночных отношений, СМИ, в межличностном общении и т. д.

При всей важности русского языка, СНГ, как культурно-цивилизационное пространство, характеризуется прежде всего разнообразием культуры языков. Поэтому языки всех народов Содружества должны быть представлены во всей полноте их социально-культурных функций. На пространстве СНГ русский необходим, в первую очередь, как рабочий язык государственных органов. Его статус вытекает не из обязанностей его знать, а из права его изучать и использовать. Это право государство, член Содружества, должно обеспечить образовательными, культурными и информационными программами, равно как и правовыми гарантиями.

Виктор Костецкий,

профессор,

учёный-русист,

куратор образовательных проектов РЦНК