Язык автономного значения

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О перипетиях официального языка АТО Гагаузия

И снова осень. За коронавирусными волнениями мы не заметили, как пролетело это лето. В учебных заведениях страны начались занятия.

Кроме различных пертурбаций, связанных с рекомендациями по работе общеобразовательных учреждений в новых условиях, в некоторых школах произошли изменения в преподавании. Например, в Гагаузии рисование, труд и физкультура в начальных классах будут вестись на гагаузском языке.

Провальный эксперимент

Гагаузский – самый молодой язык в Молдове. И не только. Он самым последним из 130 языков народов бывшего СССР получил свою письменность, когда якобы до ЦК КПСС дошла информация, что жители села Чадыр-Лунга добились небывалых результатов в животноводстве. Вот тогда неожиданно и выяснилось, что у передовиков-гагаузов нет своей письменности. ЦК КП Молдавии получил указание срочно устранить эту недоработку.

И Кишинёв, особо не заморачиваясь, распорядился: вот вам, гагаузы, для развития письменности русский алфавит – пользуйтесь! И в 1957 году Президиум Верховного Совета МССР издал указ «О введении письменности для гагаузского языка». И без какой-либо подготовки в школах юга республики стали внедрять гагаузский язык. Увы, краткосрочные курсы по подготовке преподавателей и группы в Кагульском педучилище кадровую проблему не решали. Не хватало ни учителей, ни учебников.

Жители юга Молдавии стали протестовать против профанации национального образования. В 1961 году вышел приказ №1 министра просвещения МССР «О переводе школ с учащимися-гагаузами на русский язык обучения». Непродуманное, формальное образование гагаузов на родном языке, не продержавшись и трёх лет, провалилось.

Если ребёнок не слышал гагаузскую речь и не заговорил на родном языке до трёх лет, он будет ему не родным, а иностранным. Поэтому в школах необходимо обновлять методику преподавания национального языка, издавать другие учебники – с большим числом картинок, с короткими текстами и меньшим объёмом информации.

Вторая весна

К преподаванию на гагаузском языке на юге республики вернулись почти через 30 лет – во время перестройки. С 1986 года начали издавать учебники, словари. В школах стали изучать родной язык, историю и традиции гагаузов.

– Первые школьные программы и учебники разрабатывали для детей, которые легко и свободно общались на языке своих родителей, бабушек и дедушек, – рассказывает заведующая кафедрой гагаузской филологии Комратского госуниверситета Галина Мутаф. – Эти ребята чувствовали себя на уроках комфортно. Гагаузский язык, история и традиции народа для них стали любимыми предметами. Тем, у кого возникали сложности с языком, учителя давали более лёгкий материал.

Со временем послабления в изучении гагаузского языка перестали практиковать. Учителя уже не могли отвлекаться на учеников, отстающих от школьной программы. Постепенно и Министерство образования унифицировало экзамен на степень бакалавра, сделав его для всех одинаковым. Знал ученик или не знал гагаузский язык – ему предстояло сдавать БАК.

Гагаузами рождаются

А в последние десятилетия в школу поступают дети, вообще не владеющие гагаузским языком. Освоение учебной программы, которая по-прежнему рассчитана на знатоков родного языка, для них стало настоящим испытанием. И если ученику дома некому помочь с выполнением заданий, родители вынуждены нанимать репетитора.

Ситуация с обучением на родном языке стала так напрягать некоторых мам и пап, что один из них – Роман Хоменко – опубликовал в соцсетях обращение к менеджерам образования. Он рассказал, что в его школьные годы гагаузский язык преподавался наравне с молдавским, но после окончания школы он не мог общаться ни на молдавском, ни на гагаузском. 36-летний автор обращения высказал предположение, что большинство его ровесников владеют родным языком на том же уровне, что и он.

– Всё повторяется. У моих детей нет даже словарей по гагаузскому языку, и я не знаю, где их достать, – возмущается родитель Р. Хоменко. – Учебники второклассников рассчитаны на детей, владеющих языком. Но таких в нашем классе меньшинство. Получается, либо школы, зная об этом, не доводят сведения до властей, либо директоров школ, которые в курсе проблемы, никто не слушает.

Позицию Романа, которого очень беспокоит, что его дети по окончании школы не смогут говорить на языке своих предков, разделяют многие родители, подписавшиеся под предложенной им петицией. А некоторые даже поделились в комментариях своим неудачным опытом.

Уроженка Гагаузии Елена Кырмызы, живущая в США, рассказала, как осваивала родной язык в комратском лицее.

– Я всегда мечтала выучить гагаузский язык, но как бы ни готовилась к занятиям, не могла догнать тех, кто говорил на нём с пелёнок, – рассказала Елена, с которой «АиФ в Молдове» связалась по электронной почте.

По мнению собеседницы, нынешняя учебная программа и подготовка учителей рассчитаны на продвинутых в знании языка детей. А что делать тем, кому нужно осваивать его с нуля? Живя за океаном, Елена не учит своих детей языку предков, поскольку сама им не владеет, а платформ, обучающих гагаузскому языку, пока в интернете не появилось.

В труде развивается речь

Заведующая кафедрой гагаузской филологии Комратского госуниверситета Галина Мутаф убеждена: если ребёнок не слышал гагаузскую речь и не заговорил на этом языке до трёх лет, он будет ему не родным, а иностранным. Поэтому в школах необходимо обновлять методику преподавания национального языка, издавать другие учебники – с большим числом картинок, с короткими текстами и меньшим объёмом информации.

Кое-что в этом плане в Гагаузии уже делается: с этого учебного года три предмета в начальных классах – труд, рисование, физкультура – преподаются на родном языке. Обучение начали с лёгких и «неглавных» школьных дисциплин не зря. Обычно уроки рисования, труда, физкультуры проходят в непринуждённой обстановке. Общаясь с учителем на гагаузском языке, ребята не думают о том, что из-за ошибок в речи пострадает их успеваемость… Будем надеяться, что эти первые подвижки в обучении дадут хорошие результаты.

Преподавание национального языка – довольно щепетильный вопрос. Никто не вправе указывать носителям языка, как его развивать, продвигать и сохранять. Но за три десятилетия жизнь наших граждан сильно изменилась. Люди разъехались по разным странам. Всё, что некогда казалось незыблемым, стало другим – духовные ценности, жизненные приоритеты, семейные узы, отношение к языку своих предков. Поэтому и стандарты преподавания национального языка не могут не меняться. Иначе родные языки постепенно станут никому не нужны.

Медленные перемены Увы, за четверть века существования нашей автономии, несмотря на большие усилия по продвижению гагаузского языка, так ещё и не появилась чётко выверенная и хорошо продуманная политика развития национального языка. Гагаузский язык на территории автономии имеет статус официального больше на бумаге, чем в реальной жизни. В 2018 году, понимая все сложности, связанные с функционированием гагаузского языка, Народное собрание Гагаузии приняло Закон №30-XVII/VI «О расширении среды применения гагаузского языка». Стремясь расширять использование родного языка, нам нужно увеличивать запас терминов в словарном багаже наших учеников. С этого года младшие школьники начнут практиковать родную речь на уроках труда, рисования и физкультуры. До конца года мы переведём на гагаузский язык учебник по цифровым образовательным технологиям, который изучается в школах во втором семестре. С НИЦ Гагаузии имени М. В. Маруневич мы также готовим к изданию словарь педагогических терминов. Всем этим проектам предшествует огромная подготовительная работа. Например, чтобы запустить три предмета на гагаузском, мы всё лето занимались переводом на этот язык методики их преподавания. Провели трёхнедельные курсы для учителей начальных классов, которые приступили к преподаванию рисования, труда и физкультуры на гагаузском. Кстати, учителя, которые рискнули взяться за этот непростой труд, будут получать дополнительную оплату – ведь на подготовку уроков им придётся тратить больше времени, чем их коллегам. Елена Карамит,

депутат Народного собрания Гагаузии

Татьяна СОЛОВЬЁВА