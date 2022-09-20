Ясортирую, #Тысортируешь, #Мысортируем…

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О старте кампании по раздельному сбору бытовых отходов

Любовь Чегаровская, info@aif.md

15 сентября в Молдове стартовала социальная кампания по сортировке мусора #Eusortez (#Ясортирую).

Это ничуть не стыдно

Проект запущен общественной ассоциацией Reciclare в партнёрстве с компанией ABS Recycling, занимающейся сортировкой бытовых отходов, и муниципальным предприятием Autosalubritate при финансовой поддержке ПРООН Молдова (программа малых грантов) и Министерства окружающей среды.

Председатель ОА Reciclare Влада Вуткэрэу, представляя кампанию на пресс-конференции в информагентстве «Инфотаг», сказала, что её цель – информировать граждан о важности сортировки бытового мусора.

– Задача информационной кампании – научить людей простому способу сортировки бытовых отходов у себя дома. Потребителям предлагается сортировать мусор на разлагаемый (пищевые отходы) – в пакет чёрного цвета, и тот, что идёт в переработку – в пакет зелёного цвета, – уточнила В. Вуткэрэу. – В ходе кампании обе организации ставят перед собой цель ежемесячно сортировать и перерабатывать более тонны мусора.

Для продвижения кампании по сортировке мусора и вовлечения в неё большего числа граждан Молдовы был запущен рекламный ролик с участием известных личностей страны, среди которых телеведущая Лилия Ожован, актёр Сержиу Волок, певец Паша Парфени, диджей и артист Михаил Цуркан, предприниматель Дмитрий Волошин, ведущая Даниела Чокану, журналист Андрей Порубин. Они не только активно поддерживают подобную инициативу, но и уже много лет практикуют раздельный сбор мусора.

Телеведущая Лилия Ожован сортирует мусор более пяти лет и рада тому, что в нашей стране запущена такого рода кампания.

– Мне давно хотелось, чтобы наряду с роликами, призывающими употреблять меньше соли, пить больше воды, ходить пешком, также была запущена кампания по сортировке мусора, которая дошла бы до большего количества людей, – высказывает своё мнение телеведущая. – Мы должны понять: сортировка мусора необходима, и этого не надо стыдиться. Это жизненно важно для будущего наших детей, каждый обязан задуматься: что мы оставим после себя последующим поколениям… Когда у нас ещё не было достаточно контейнеров для отсортированного мусора, я всегда находила решения. Для раздельного сбора отходов не нужно много корзин и места – на кухне под раковиной его у всех достаточно. Важно, чтобы руководители жилых ассоциаций, сами горожане наконец поняли, как важен цивилизованный сбор мусора.

Л. Ожован отметила, что люди ей часто пишут в социальных сетях о том, что они сортируют мусор, а городские службы потом его ссыпают в одну машину, поэтому все старания потребителей напрасны.

– Эта кампания как раз и проводится для того, чтобы каждый понял, насколько важно сортировать отходы, – подчёркивает Лилия Ожован. – В дальнейшем содержимое зелёных пакетов, пройдя соответствующую переработку, становится уже сырьём для других целей. Важно каждому из нас понять: пластик, выброшенный на природе, не разлагается сотни лет, что отрицательно сказывается на экологии и на нашем здоровье.

Потребителям предлагается сортировать мусор на разлагаемый (пищевые отходы) – в пакет чёрного цвета, и тот, что идёт в переработку – в пакет зелёного цвета.

Со стороны не помогут

Сортировкой мусора в Кишинёве занимается компания ABS Recycling. Её генеральный директор Сергей Балика рассказал, что руководимое им предприятие уже пять лет специализируется на сортировке мусора, а перерабатывает отходы более 17 лет.

– В буквальном смысле через руки рабочих нашего завода ежедневно проходят сотни тонн мусора, и им крайне сложно его сортировать, если перерабатываемые отходы перемешаны вместе с органическими – например, когда чистая бутылка находится среди остатков еды, – отмечает гендиректор ABS Recycling С. Балика. – Мы должны заботиться о себе сами, никто со стороны не придёт и не будет управлять отходами нашей комфортной жизни. Мусор, произведённый населением, отсортированный нашей компанией, переработанный частично тоже нашей компанией, доходит в качестве первичного и вторичного сырья до европейцев, из которого изготавливаются упаковки для пищевых продуктов. Сегодня сортировка мусора у нас составляет небольшой процент – до 10%, в то время как в стране существует около 4 тыс. свалок, много неавторизованных, отравляющих подземные воды и окружающую среду.

Небольшое усилие для огромной пользы

Исполняющий обязанности директора МП Autosalubritate Игорь Гырля тоже говорит, что инициатива по раздельному сбору мусора позволит нам всем жить в более экологичной окружающей среде.

– Мы все прекрасно понимаем: мусор следует перерабатывать. Это уже никто не отрицает, что само по себе хорошо, – отмечает врио главы Autosalubritate. – Некоторые из нас уже давно сортируют отходы, но к ним должны присоединиться и остальные граждане. Запущенная кампания направлена на воспитание у потребителей стремления к более эффективной сортировке, что приведёт к увеличению объёмов именно перерабатываемых отходов. В законодательстве об объёмах переработки отходов у нас предусмотрены амбициозные цели, которые следует выполнить. Мы в этом должны помочь компании, оказывающей данный вид услуги. И если люди будут сортировать мусор дома, тогда и работа в компании будет идти легче и эффективней, можно будет сортировать и перерабатывать бóльшие объёмы отходов. И это будет означать, что мы участвуем в создании более сильной перерабатывающей экономики. В то же время, делая эти небольшие, но очень важные шаги, достигнем цели, поставленной в законодательстве, и создадим более дружественную для нас среду. Нужно приложить небольшое усилие, которое принесёт огромную пользу всем.

Инициаторы проекта надеются, что граждане Молдовы осознают важность защиты окружающей среды и начнут сортировать бытовые отходы – в зелёные пакеты складывать перерабатываемый мусор (пластик, стекло), а в чёрные – пищевые отходы. Мы должны постараться уменьшить количество мусора, свозимого на свалки, чтобы наши дети жили в чистой окружающей среде.

По словам руководителя ОА Reciclare Влады Вуткэрэу, получить информацию о том, как правильно сортировать и куда складывать каждый вид мусора, граждане смогут на официальной странице организации в Фейсбуке. Об этом также будет указано на информационных табличках, размещённых на площадках для сбора мусора.

Комментарий

Акцент на пластике

Светлана Болокан, начальник Управления политики менеджмента отходов и химических веществ Министерства окружающей среды:

– В 2023 году планируется запустить большой проект на региональном уровне. Министерство окружающей среды ведёт переговоры. Сейчас мы находимся на этапе консультаций по поводу софинансирования проекта, контракт по которому подписан с Европейским инвестиционным банком. В качестве софинансиста выступит ЕБРР. Это даст возможность шаг за шагом охватить проек-

том все регионы Молдовы. Сортировка и переработка мусора способствуют снижению объёмов и заполняемости свалок, росту уровня и качества жизни населения в результате сокращения загрязнения окружающей среды. Учитывая, что Европа ставит задачу о переработке собственных отходов внутри страны, чтобы они стали продуктом, а не мусором, министерство наметило своей целью достичь экономики замкнутого цикла – мы делаем акцент на ценность этих отходов, на их качество и на производство других товаров, которые могут быть использованы в других отраслях национальной экономики. Так как самый проблемный мусор – это пластик, министерство выходит с новой инициативой по извлечению из окружающей среды этого вида отходов посредством применения нового принципа – депозитной системы. Начаты дискуссии по этому положению, чтобы потом мы могли создать экономические механизмы как для бизнес-сектора, так и для тех, кто войдёт в систему ответственности в качестве производителя. У нас не будет чистой окружающей среды до тех пор, пока граждане не осознают, что тоже должны прилагать усилия – сортировать мусор и пользоваться теми возможностями, которые им предоставляют государство, экономические агенты, общественные организации.

Мнение Пари

Не без участия ПРООН

– Сфера менеджмента мусора – это стратегическая сфера, которую поддерживает программа малых грантов, реализуемая через ПРООН Молдова. На протяжении многих лет мы предоставляли финансирование и оказывали поддержку многим проектам. Создали базу в сфере управления электронными отходами. В Кишинёве и во всей республике открыто много пунктов сбора, куда можно принести использованные батарейки и другие электронные отходы. Это шаг вперёд. И мы гордимся, что тоже в этом участвовали. Другая сфера – управление твёрдыми отходами. Мы предоставили грант общественной ассоциации Reciclare для оказания поддержки, в том числе и Минэкологии, чтобы применять на практике принцип ответственности производителя – та система депозита, о которой говорила Светлана Болокан. И не в последнюю очередь, чтобы мы начали сортировать мусор, дабы снизить давление на мусорные свалки в РМ.