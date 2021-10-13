Ясности нет: власти признают, что на пороге зимы загнали страну в глубокий энергетический кризис

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Наталья Гаврилица созвала заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям для обсуждения сложившегося в стране газового кризиса. Об этом после заседания правительства заявила сама премьер.

Глава кабмина признала, что определённости в переговорах с Россией пока нет, как и чёткого решения газового вопроса.

– Переговоры с “Газпромом” продолжаются. По объективным причинам мы хотим продления прежнего договора, а у партнёров другие требования и ожидания. На следующей неделе многое станет ясным, – сказала она.

Гаврилица отметила, что обсуждается и вопрос импорта газа из других источников, однако проблема в цене.

– На заседании комиссии заслушаем отчёт о текущей ситуации. Я дам поручение проверить все газовые резервы. Обсудим, как мы сможем компенсировать населению рост тарифов, – добавила премьер.

Напомним, что контракт с “Газпромом” был продлён всего на месяц – до конца октября. В настоящее время РМ закупает газ у России по цене в 790 долларов. Это в 6 дороже, чем в октябре 2020-го.

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