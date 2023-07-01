Ярмарки выходного дня: список локаций по секторам

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1 и 2 июля в столице пройдут ставшие уже традиционными ярмарки выходного дня. На них можно будет приобрести отечественную продукцию напрямую от производителя.

На Буюканах, на территории “Kentford”, бул. Штефана чел Маре, 202, пройдёт ярмарка “ЕcoLocal” с продуктами питания и непродовольственными товарами.

В секторе Рышкановка, на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, и на Каля Орхеюлуй, 109/2 пройдёт ярмарка-продажа фруктов, овощей и мёда. На Мирон Костин, 13/1, А. Дога, 35, Язулуй, 1, Албишоара, 80/5 и Чеукарь, 8 разместятся аналогичные ярмарки.

В секторе Центр, на улице Измаил, 94, угол с улицей Д. Кантемира, пройдёт ярмарка фруктов и овощей. В парке “Валя Морилор” в субботу состоится мероприятие “Andy’s Fest”, а в воскресенье на ул. В. Пыркэлаб – ул. В. Микле состоится шахматный турнир.

В секторе Ботаника, в парке “Сармизеджетуса”, проводят летнюю ярмарку. На шоссе Мунчешть, 598, бул. Траян, 22, бул. Куза-Водэ, 30/1, Христо Ботева, 29, Трандафирилор, 15/2, шоссе Мунчешть, 170 будут работать ярмарки сельскохозяйственной продукции.

На Чеканах приобрести отечественную продукцию можно будет по адресам: ул. П. Заднипру, 2, ул. Иона Думенюка, 20, ул. Дж. Латинэ, 12/11.

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