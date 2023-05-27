Ярмарки выходного дня продолжаются: список локаций

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Жители и гости столицы в эти выходные смогут приобрести отечественную продукцию на ярмарках по указанным ниже адресам.

Сектор Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию “Кеntford”, бул. Штефана чел Маре, 202, в субботу состоится ярмарка “EcoLocal”.

На проспекте Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром “Patria Loteanu”) пройдёт ярмарка народных мастеров и местных производителей, организованная в сотрудничестве с SRL “Boldescu & Co”.

В парке “Алунелул” (Каля Ешилор, 11/4) – ярмарка местных производителей “Cămara Fest”.

Сектор Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 3, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

На ул. М. Костин, 13/1 (у сквера) – ярмарка с продукцией местных производителей “Вкусы и традиции весны”, организованная в сотрудничестве с АО “Perspectiva”.

Сектор Центр:

На улице Измаил, 94, угол улицы Д. Кантемира, состоится ярмарка по продаже фруктов и овощей местных производителей.

Сектор Ботаника:

В парке “Валя трандафирилор”, на центральной аллее, с 26 по 28 мая будет проходить Гастрономический фестиваль BBQ, организованный SRL “Evo Alfa” в сотрудничестве с примарией сектора.

Сектор Чеканы:

На бульваре Мирча чел Бэтрын, угол ул. П. Заднипру – ярмарка с продукцией местных производителей, организованная в сотрудничестве с АО “Perspectiva”.

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