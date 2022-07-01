Ярмарки выходного дня: где они будут работать в этот уикенд

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 2 и 3 июля в столице пройдут ярмарки отечественной продукции.

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202), в субботу, 2 июля, состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции, местными производителями продовольственных и непродовольственных экотоваров.

В секторе Рышкановка на ул. Матей Басараб, 1 и на Московском проспекте, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, состоятся ярмарки местной продукции, организованные претурой. Кроме того, на улице Каля Орхеюлуй, 109/2 и А. Дога, 35 с 6 по 10 июля пройдёт ярмарка фруктов и овощей от местных производителей.

В секторе Центр будут организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны будут расположены по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемира и ул. Н. Тестемицану).

В секторе Ботаника организуют ярмарку малых производителей (бул. Куза-Водэ, угол с ул. Индепенденцей). Организаторы – Cămara Moldovei, SRL “Meltan”.

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