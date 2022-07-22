Ярмарки выходного дня: где их искать в предстоящие субботу и воскресенье

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 23 и 24 июля в столице пройдут ставшие традиционными ярмарки отечественной продукции.

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202), в субботу состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции. В парке “Алунелул” пройдёт ярмарка продовольственных и ремесленных товаров “Cămara Fest”, организатор – Федерация фермеров Молдовы.

В секторе Ботаника организуют ярмарку по продаже фруктов и овощей (бул. Траян, 22, шос. Мунчешть, 170, ул. Бутукулуй). Она будет проходить вплоть до 29 июля.

В секторе Центр будут организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны можно будет найти по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемира и ул. Н. Тестемицану, 30).

В секторе Рышкановка на ул. Матей Басараб, 1 и на Московском проспекте, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, до 29 июля будут проходить ярмарки местной продукции. Кроме того, на улице Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35 и Чеукарь, 8 до 14 августа проводят ярмарку фруктов и овощей от местных производителей.

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