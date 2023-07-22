Ярмарки выходного дня: где их искать в этот уикенд

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22 и 23 июля жители и гости столицы смогут посетить ярмарки местной продукции по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка “EcoLocal”.

В парке “Алунелул” (Каля Ешилор, 11/4) состоится ярмарка местных производителей “Cămara fest”.

На бульваре Штефана чел Маре, 103 (у кинотеатра “Патрия”) состоится ярмарка народных мастеров и местных производителей.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, и ул. Каля Орхеюлуй 109/2 состоится ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

На ул. Мирона Костина, 13/1 (у сквера) организуют ярмарку местных производителей совместно с AO “Perspectiva”.

По адресам: ул. А. Дога, 35, ул. Язулуй, 1, ул. Албишоара, 80/5 и ул. Чеукарь, 8, пройдет ярмарка фруктов, овощей.

Центр:

На улице Измаил, 94, угол с улицей Д. Кантемира проходит ярмарка местных производителей фруктов и овощей.

Ботаника:

В парке “Валя Трандафирилор” можно посетить ярмарку ремёсел и изделий ручной работы, ярмарку с отечественными продуктами.

По адресам: Мунчештское шоссе, 598, бул. Траян, 22, ул. Христо Ботев, 29, ул. Трандафирилор, 15/2, Мунчештское шоссе, 170 пройдут ярмарки местной продукции.

Чеканы:

На бул. Мирча чел Бэтрын угол с ул. П. Заднипру – ярмарка местных производителей “Delicii din natură”.

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