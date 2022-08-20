Ярмарки выходного дня: где их искать в эти субботу и воскресенье

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20 и 21 августа во всех секторах столицы пройдут ярмарки отечественной продукции, а также школьные базары.

Так, на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 8, перед ТЦ “Zity Mall”, можно посетить школьную ярмарку “Dor de școală”.

На территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу состоится ярмарка “EcoLocal”, где можно будет купить продукты питания и не только. Продовольственная ярмарка “Cămara Fest” пройдёт на улице Каля Ешилор, 11/4, у входа в парк “Алунелул”.

Ярмарки в секторе Ботаника:

бул. Траян, 22;

Мунчештское шоссе, 170;

ул. Бутукулуй, ярмарки местных производителей фруктов и овощей;

в парке “Сармизеджетуза” 20-21 августа 2022 года пройдёт “Ярмарка малых предпринимателей” с агропродовольственными товарами и изделиями ручной работы;

в парке “Долина роз” (ул. Валя Трандафирилор, 17) будет организована выставка с продажей работ народных мастеров и художников.

Ярмарки в секторе Центр:

ул. В. Александри, 8, угол с ул. Лакулуй;

ул. Измаильская, 94, угол с бул. Д. Кантемира;

ул. Тестемицану, 30 – ярмарка местных производителей фруктов и овощей;

ул. Тираспольская, 5-9 (рядом с вокзалом) – блошиный рынок.

на пересечении ул. Измаильская, 94 и бул. Д. Кантемира, на пересечении ул. Армянская и ул. Митрополит Варлаам; ул. Митрополит Варлаам, 56 (у Grisan Hamb SA) – школьные ярмарки.

Ярмарки в секторе Рышкановка:

Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 – ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства;

ул. Каля Орхеюлуй, 109/2;

ул. А. Дога, 35;

ул. Чевкарь, 8 – ярмарка местных производителей фруктов и овощей;

Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 – ярмарка-продажа местных фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

Ярмарки в секторе Чеканы:

аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, сквер Солнечного дерева – второй фестиваль яблок и пчелиного мёда с участием местных производителей;

ул. Алеку Руссо, 63/1 – школьная ярмарка.

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