Ярмарки выходного дня: где их искать сегодня

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В столице продолжаются ярмарки выходного дня. Сегодня жители и гости столицы смогут посетить их по указанным ниже адресам.

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию «Кеntford», бул. Штефана чел Маре, 202, состоится ярмарка «EcoLocal»;

На улице Каля Ешилор, 11/4, у входа в парк «Алунелул», пройдёт ярмарка «Cămara Fest».

Ботаника:

бул. Траян, 22;

Мунчештское шоссе, 170;

ул. Бутукулуй;

в Долине роз организована выставка-продажа изделий народных мастеров

Центр:

ул. Измаил, 94 – угол с бул. Д. Кантемира;

ул. Н. Тестемицану, 30

на ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) откроется Блошиный рынок.

Рышкановка:

ул. Каля Орхеюлуй, 109/2;

ул. А. Дога, 35;

ул. Чеукарь, 8;

на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

Также продолжаются школьные ярмарки:

ул. Богдана Воевода, 1/1;

ул. Александру чел Бун, 15;

ул. Болгарская, 101-107;

ул. Алеку Руссо, 63/1;

бул. Дачия, 1/2;

ул. Н. Зелинского угол с бул. Дечебал;

ул. Измаильского, 94, угол с бул. Д. Кантемира;

ул. Армянская, угол с ул. Митрополита Варлаама;

ул. Митрополита Варлаама, 56.

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