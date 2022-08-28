Ярмарки выходного дня: где их искать сегодня

В столице продолжаются ярмарки выходного дня. Сегодня жители и гости столицы смогут посетить их по указанным ниже адресам.
Буюканы:
- На территории, прилегающей к зданию «Кеntford», бул. Штефана чел Маре, 202, состоится ярмарка «EcoLocal»;
- На улице Каля Ешилор, 11/4, у входа в парк «Алунелул», пройдёт ярмарка «Cămara Fest».
Ботаника:
- бул. Траян, 22;
- Мунчештское шоссе, 170;
- ул. Бутукулуй;
- в Долине роз организована выставка-продажа изделий народных мастеров
Центр:
- ул. Измаил, 94 – угол с бул. Д. Кантемира;
- ул. Н. Тестемицану, 30
- на ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) откроется Блошиный рынок.
Рышкановка:
- ул. Каля Орхеюлуй, 109/2;
- ул. А. Дога, 35;
- ул. Чеукарь, 8;
- на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.
Также продолжаются школьные ярмарки:
- ул. Богдана Воевода, 1/1;
- ул. Александру чел Бун, 15;
- ул. Болгарская, 101-107;
- ул. Алеку Руссо, 63/1;
- бул. Дачия, 1/2;
- ул. Н. Зелинского угол с бул. Дечебал;
- ул. Измаильского, 94, угол с бул. Д. Кантемира;
- ул. Армянская, угол с ул. Митрополита Варлаама;
- ул. Митрополита Варлаама, 56.
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