Ярмарки отечественной продукции пройдут и в эти выходные: узнайте адреса

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 25 и 26 июня в столице состоятся уже ставшие традиционными ярмарки отечественной продукции.

Сектор Буюканы:

В субботу на территории, прилегающей к зданию Kentford (бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202), состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей ECO и ремесленников, местных производителей органических продуктов питания и непродовольственных товаров.

В парке «Алунелул» на улице Каля Ешилор пройдёт тематическая ярмарка агропродовольственных товаров, организованная Национальной федерацией фермеров.

Сектор Рышкановка:

На ул. Матей Басараб, 1, Московский проспект, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6 состоятся ярмарки местных производителей, организованные претурой сектора.

По адресу Каля Орхеюлуй, 109/2 и А. Дога, 35 будет организована ярмарка по продаже фруктов и овощей.

Сектор Чеканы:

На бул. Мирча чел Бэтрын, в сквере у Солнечного дерева, на пересечении с улицей П. Заднипру, состоится Фестиваль ягод и мёда. Мероприятие организовано Национальной ассоциацией пчеловодов Молдовы, АО «Pomușoarele Moldovei» и Ассоциацией садоводов, плодоводов и флористов-любителей DEMETRA в партнёрстве с претурой сектора Чеканы и при поддержке проекта USAID APM. Будут выставлены продукты пчеловодства в ассортименте, свежие и переработанные ягоды.

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