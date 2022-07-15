Ярмарки отечественной продукции пройдут и в эти выходные: где их искать

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 16 и 17 июля в столице пройдут ярмарки отечественной продукции.

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202), в субботу состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции, местными производителями продовольственных и непродовольственных экотоваров.

В секторе Ботаника с 14 по 29 июля будет проходить ярмарка фруктов и овощей местных производителей. Павильоны можно найти по следующим адресам: бул. Траян, 22, Мунчештское шоссе, 170 и ул. Бутукулуй.

В секторе Центр будут организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны будут расположены по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемира и ул. Н. Тестемицану).

В секторе Рышкановка на ул. Матей Басараб, 1 и на Московском проспекте, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, до 29 июля будут проходить ярмарки местной продукции, организованные претурой.

Кроме того, по улицам Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35 и Чеукарь, 8 до 14 августа можно будет найти ярмарки фруктов и овощей от местных производителей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.