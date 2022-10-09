Ярмарки отечественной продукции проходят в столице и в эти выходные

Жители и гости столицы могут посетить ярмарки отечественной продукции во всех секторах столицы.

Так, на Буюканах, у здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202) проходит выставка “EcoLocal”, а на ул. Колумна, 170 – “Bolt Fest”.

На Ботанике, в парке “Долина роз”, организована ярмарка изделий ручной работы.

В Центре, на ул. Тираспольской, 5-9, у вокзала, развёрнут “блошиный рынок”, а на перекрёстке ул. Измаил и бул. Д. Кантемира проходит благотворительная ярмарка. В то же время на ул. Измаил, 94, Н. Тестимицану, 13 и 30 можно найти ярмарки овощей и фруктов.

На Рышкановке купить отечественную продукцию можно на ярмарках на: Московском проспекте, 21, Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35, Чеукарь, 8, А. Дога, 43/3, А. Руссо, 7/2, М. Костин, 13/1.

На Чеканах “Ярмарка традиций” развёрнута на бул. М. чел Батрын, угол с ул. П. Заднипру.

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