Ярмарки отечественной продукции: где их найти в эти выходные

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В Кишинёве продолжают проводить ярмарки отечественной продукции. 29 и 30 октября жители и гости столицы смогут посетить их по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка “EcoLocal”.

Ботаника:

В парке “Долина роз”будет организована ярмарка изделий ручной работы и выставка-продажа продукции “IarmarEco”.

Центр:

Угол бул. Д. Кантемира с ул. Измаил, 94, ул. Тестемицану, 13, 30 – ярмарки фруктов и овощей.

На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, Чеукарь, 8, на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, А. Дога, 43/3 и А. Руссо, 7/2 состоятся ярмарки-продажи фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

Чеканы:

Ярмарка местных производителей будет открыта на бул. Мирча чел Бэтрын (сквер у солнечного дерева).

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