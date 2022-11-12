Ярмарки местной продукции выходного дня: узнайте адреса

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В Кишинёве продолжаются ярмарки отечественной продукции. Так, 12 и 13 ноября жители и гости столицы смогут посетить их по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка “EcoLocal”. В парке “Алунелул” (Каля Ешилор, 11/4) состоится ярмарка местных производителей “Camara Fest”.

Центр:

ул. Тестемицану, 13, 30 – ярмарки фруктов и овощей. На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35, Чеукарь, 8, на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6 состоятся ярмарки-продажи фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

Чеканы:

Ярмарка местных производителей будет открыта на бул. Мирча чел Бэтрын (сквер у солнечного дерева).

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