Ярмарки местной продукции: список локаций в эти выходные

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10 и 11 июня жители и гости столицы смогут посетить ярмарки местной продукции по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка “EcoLocal”. На бульваре Штефана чел Маре, 103 (кинотеатр “Патрия”) состоится ярмарка народных мастеров “Summer Vibes”. В парке “Алунелул” (Каля Ешилор, 11/4) в субботу и воскресенье состоится ярмарка местных производителей “Cămara fest”.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6 состоится ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства. На ул. Мирона Костина, 13/1 (у сквера) организуют ярмарку местных производителей.

Центр:

На улице Измаил, 94, угол с улицей Д. Кантемира проходит ярмарка местных производителей фруктов и овощей. В парке “Валя морилор”, на аллеях к роднику “Тамара”, проводят ярмарку экопродукции.

Ярмарка народных мастеров проводится в сквере у Кафедрального собора, на аллее вдоль ул. А. Пушкина.

Ботаника:

Бул. Дачия, 26 – ярмарка местных производителей. Аналогичное мероприятие проходит в парке “Сармизеджетуса”. В парке “Валя трандафирилор” можно посетить ярмарку ремёсел и изделий ручной работы.

Чеканы:

На бул. Мирча чел Бэтрын угол с ул. П. Заднипру, на ул. П. Заднипру, 2, ул. И. Думенюк, 20, ул. Дж. Латинэ, 12/11 гостей ждёт ярмарка местных производителей фруктов и овощей.

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