Ярмарки местной продукции: список локаций в эти выходные

0

В эти выходные, 5 и 6 августа, ярмарки с отечественной продукцией можно посетить по указанным ниже адресам.



Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка “EcoLocal”.

В парке “Алунелул” (Каля Ешилор, 11/4) состоится ярмарка местных производителей “Cămara fest”.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, и ул. Каля Орхеюлуй, 109/2 состоится ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

На улице А. Дога, 35, ул. Язулуй, 1, ул. Чеукарь, 8, ул. Албишоара, 80/5 пройдут ярмарки фруктов и овощей.

На ул. Мирона Костина, 13/1 (у сквера) организуют ярмарку местных производителей совместно с AO “Perspectiva”.

Центр:

На улице Измаил, 94, угол с улицей Д. Кантемира проходит ярмарка местных производителей фруктов и овощей.

Ботаника:

В парке “Валя Трандафирилор” можно посетить ярмарку ремёсел и изделий ручной работы.

По адресам Мунчештское шоссе, 598, бул. Траян, 22, бул. Куза-Водэ, 30/1, ул. Христо Ботева, 29, ул. Трандафирилор, 15/2, Мунчештское шоссе, 170 пройдут ярмарки местной продукции.

Чеканы:

На бул. Мирча чел Бэтрын, угол ул. П. Заднипру, пройдет ярмарка местных производителей совместно с AO “Perspectiva”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.