Ярмарки местной продукции пройдут в столице и в этот уикенд

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Жители и гости Кишинёва 10 и 11 декабря смогут приобрести отечественную продукцию на ярмарках по указанным ниже адресам.

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию “Кеntford”, бул. Штефана чел Маре, 202, в субботу состоится ярмарка “EcoLocal”. На улице Каля Ешилор, 11/4, у входа в парк “Алунелул”, в субботу и воскресенье пройдёт ярмарка “Cămara Fest”.

На бульваре Штефана чел Маре, у кинотеатра “Patria”, будет проходить ярмарка народных умельцев.

Центр:

На ул. Н. Тестемицану, 13, 30 пройдут ярмарки фруктов и овощей местных производителей.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства. Подобная ярмарка пройдёт также на ул. М. Костин, 13/1 (у сквера).

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