Ярмарки местной продукции: куда сходить за витаминами в эти выходные

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24 и 25 сентября жители и гости столицы смогут посетить ярмарки по указанным ниже адресам.

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию “Кеntford”, бул. Штефана чел Маре, 202, в субботу состоится ярмарка “EcoLocal”.

В сквере у Министерства сельского хозяйства, бул. Штефана чел Маре, 162, пройдёт ярмарка продуктов питания и изделий ручной работы, организованная SRL “Sweet Mary”.

В сквере у Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу на выходных состоится ярмарка продукции пчеловодства, организованная: SRL “Prisaca de Lux”.

Ботаника:

На бул. Траян, 22, ул. Бутукулуй, Мунчештское шоссе, 170, 600 пройдут ярмарки овощей и фруктов.

Сквер “Сармизеджетуса” – ярмарка малых предпринимателей.

В парке “Валя Трандафирилор” будет организована выставка-продажа изделий народных мастеров.

Центр:

На ул. Измаил, 94 – угол с бул. Д. Кантемира, ул. Н. Тестемицану, 13, 30 пройдут ярмарки местных производителей.

На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства. Подобные мероприятия пройдут также на ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, ул. А. Дога, 35, 43/3, ул. Чеукарь, 8, Богдан-Воевод, 6/2, А. Руссо, 7/2, М. Костин, 13/1 (у сквера).

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