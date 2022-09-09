Ярмарки местной продукции: где их искать в эти выходные

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В Кишинёве продолжают проводить ярмарки отечественной продукции. 10 и 11 сентября жители и гости столицы смогут посетить их по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) состоится ярмарка “EcoLocal”;

На улице Каля Ешилор, 11/4, у входа в парк “Алунелул”, пройдёт ярмарка местной продукции.

Ботаника:

Бул. Траян, 22; Мунчештское шоссе, 170, 600; ул. Бутукулуй – ярмарка-продажа фруктов и овощей;

Сквер “Сармизеджетуса” – ярмарка малых предпринимателей;

В Долине роз организуют выставку-продажу изделий народных мастеров.

Центр:

На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На ул. А. Дога, 43/3; Б. Воевод, 6/2; А. Руссо, 7/2; Каля Орхеюлуй, 109/2; А. Дога, 35; Чеукарь, 8; на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, состоятся ярмарки по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

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