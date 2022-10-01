Ярмарки местной продукции: где их искать в эти выходные

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1 и 2 октября жители и гости столицы смогут посетить ярмарки по указанным ниже адресам.

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию “Кеntford”, бул. Штефана чел Маре, 202, в субботу состоится ярмарка “EcoLocal”.

С 1 по 10 октября по адресу: бул. Штефана чел Маре, 103, будет проходить ярмарка народных умельцев и местных производителей.

Центр:

На ул. Измаил, 94 – угол с бул. Д. Кантемира, ул. Н. Тестемицану, 13, пройдут ярмарки фруктов и овощей местных производителей.

Кроме того, на ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

Подобные мероприятия пройдут также на ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, ул. А. Дога, 35, ул. Чеукарь, 8, Богдан-Воевод, 6/2, А. Руссо, 7/2, М. Костин, 13/1 (у сквера), ул. А. Дога 43/3, ул. А. Руссо 7/2.

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