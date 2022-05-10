Ярмарка карьерного гида “Школа зеленого города” впервые пройдет в Кишиневе

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Первая ярмарка профориентации “Школа зеленого города” пройдет в Кишиневе 14 и 15 мая.

По данным примарии, учителя, учащиеся в сопровождении педагогов и родителей, а также другие заинтересованные молодые люди будут иметь возможность принять участие в серии интерактивных мероприятий по развитию экологических навыков, а также пройти необходимое обучение, которое поможет им выбрать будущую профессию, передает moldpres.md.

– В ходе мероприятий будут организованы тренинги для школьников по профориентации и родителей/педагогов по оказанию поддержки школьникам в установлении карьерного пути, — сообщают организаторы.

Для участия в ярмарке профориентации необходима предварительная регистрация путем заполнения анкет.

Мероприятие является частью Программы «Развитие экологических навыков и озеленение государственных школ в Кишиневе», организованной при поддержке проекта «Содействие техническому профессиональному образованию для зеленой экономики», реализуемого Германским агентством международного сотрудничества, финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

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