Японским инвесторам рассказали о преимуществах ведения IТ-бизнеса в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику представил сегодня японским инвесторам преимущества ведения IТ-бизнеса в Республике Молдова. Бизнес-семинар Япония-Молдова был инициирован японской организацией внешней торговли (JETRO) и Организацией развития малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие посол Японии в Республике Молдова Катаяма Ёсихиро, заместитель исполнительного директора JETRO Tokyo Хосино Ёситака, а также представители государственных структур.

Премьер-министр дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в различных сферах.

– Устойчивое развитие экономики, поддержка промышленного роста, особенно в сельском хозяйстве, развитие малых и средних предприятий, улучшение государственных услуг в медицине и образовании являются одними из основных направлений японской помощи Молдове, за что я хочу выразить благодарность и высочайшую признательность. Отрадно, что несколько крупных компаний с японским капиталом, таких как Fujikura, Sumitomo Electric и Metal Products, успешно работают в Молдове, принося важные инвестиции в экономику страны, создавая новые рабочие места и обеспечивая преимущества для роста. Эти инвестиции являются свидетельством уверенности в долгосрочных возможностях национальной экономики и хорошим примером для других инвесторов в Японии, – отметил глава правительства.

Среди основных преимуществ Молдовы, важных для привлечения инвестиций, Ион Кику назвал макроэкономическую стабильность, фискальную и регуляторную предсказуемость, стабильность бюджетной и финансово-банковской системы, соглашения о свободной торговле и ускоренную цифровизацию, которая стала реальностью в республике. Глава правительства пригласил японские компании изучить возможности, которые предлагает Молдова в сфере информационных технологий, пишет moldpres.md.

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