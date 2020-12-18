Япония предоставит гранты на шесть социальных проектов в Молдове

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Посол Японии в РМ Катаяма Ёсихиро и представители шести местных учреждений-бенефициаров подписали грантовые контракты на финансирование проектов в рамках Программы грантов по гуманитарной безопасности “Кусаноне” на общую сумму более 511 000 долларов США.

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на посольство Японии в Кишинёве, Министерство иностранных дел Японии одобрило несколько проектов для финансирования. Среди них – проект по улучшению образовательной среды в детском саду №7 в Рышканах на сумму 90 909 долларов США; проект по улучшению образовательной среды в гимназии села Мерешень на аналогичную сумму.

Япония также поддержит проект по модернизации медицинского оборудования в столичной Клинической больнице травматологии и ортопедии и Городской клинической больнице “Георге Палади”. Средства также выделят на улучшение образовательной среды в Теоретической средней школе “Олимп” села Пухэчень и в Теоретическом лицее “Димитрие Кантемир” в Кагуле.

С 2008 по 2020 год Япония предоставила РМ безвозмездное финансирование на сумму более 5,3 миллиона долларов США для 65 проектов (без учёта 6 вышеупомянутых грантов), большинство из которых в сфере общественного здравоохранения и образования.

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