Япония подарила Молдове партию медицинского оборудования

Япония подарила Молдове партию медицинского оборудования

Япония передала в дар Министерству здравоохранения Молдовы партию медицинского оборудования, реагентов и расходных материалов.

Оборудование на сумму в один миллиард иен (около 8 миллионов евро) предназначено для Больницы скорой помощи, Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги, Института матери и ребёнка, Института онкологии и Городской клинической больницы “Святая Троица”, передаёт moldpres.md.

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