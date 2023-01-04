Январская погода бьёт рекорды тепла в Европе

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По крайней мере, в восьми странах наблюдается рекордно высокая температура «почти неслыханной» жары, сообщают метеорологи.

По их словам, в последние несколько дней погодные рекорды наблюдаются по всей Европе и температура растёт с ошеломляющей скоростью. Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным, собранным Максимилиано Эррера, климатологом, который отслеживает экстремальные температуры, самый тёплый январский день был зарегистрирован как минимум в восьми европейских странах, включая Польшу, Данию, Чехию, Нидерланды, Беларусь, Литву и Латвию.

Мы можем рассматривать это как самое экстремальное событие в европейской истории. Возьмите случай экстремальной жары в Великобритании в июле 2022 года и распространите эту величину на гораздо большую территорию, охватывающую около 15 стран, — сказал Эррера.

Профессор Билл Макгуайр считает, что высокие температуры — предвестники плохого сценария, пишет vedomosti.ru.

Самое тревожное в этом то, что такая скорость глобального потепления больше не является сюрпризом. Это небольшой проблеск будущего, в котором зима уменьшится до пары месяцев унылой, сырой и мягкой погоды, почти без мороза, льда или снега, — считает профессор.

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