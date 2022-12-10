Яйца с сальмонеллой: заражённую партию отзывают с прилавков магазинов

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов обязало оператора SRL «SPERANȚA» изъять из торговых сетей партию куриных яиц в связи с обнаружением сальмонеллы в фекалиях кур-несушек.

Происхождение продукта: Молдова, Вулканешты.

Код производителя: 3MD VL 022.

Срок годности лота: до 07.01.2023.

Граждан, купивших яйца данной партии, просят воздержаться от их употребления. Они имеют право вернуть товар в магазин, в котором он был приобретён.

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