Яйца с сальмонеллой и рыба с паразитами: какие нарушения выявили сотрудники НАБПП (ФОТО)

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Инспекторы Национального агентства по безопасности продуктов питания c 1 по 12 октября провели проверки на складах.

В итоге был обнаружен ряд несоответствий, в результате чего инспекторам пришлось запретить некоторым агентам хранить пищевые продукты в условиях, не соответствующих гигиеническим требованиям. Также был вынесен запрет на продажу на рынке 50 000 кг капусты и 300 кг свеклы, в которых обнаружилось повышенное содержание нитратов.

Специалисты “забраковали” и 165 тонн замороженной скумбрии, заражённой паразитами. Кроме того, по результатам проверок была изъята крупная партия куриных яиц (900 000 шт.) из-за сальмонеллы в фекалиях кур-несушек.

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