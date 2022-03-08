Ягода, но не малина её манила

0

Ирина Помпуш – о зове души, ежевике и покорении вершин

ДОСЬЕ

Ирина Помпуш окончила МолдГУ по специальности «биоразнообразие и защита окружающей среды». Изучает плодоводство на факультете «растениеводство» Сельскохозяйственной академии. Преподаёт биологию в гимназии «Ион Крянгэ» с. Телешеу. Работает научным сотрудником по выращиванию лекарственных растений в ГУМФ им. Н. Тестемицану. Администратор в PomRubus.

Ради ежевики сизой Ирина поступила в Сельскохозяйственный университет. А чтобы доступно делиться знаниями, учится в Школе журналистики. А как вам формулировка – «одна из моих любимых работ»? Из чего следует, что их много, причём есть и список особо дорогих сердцу.

Ирина Помпуш может уместить в один день события, предназначенные для целой недели. Поэтому когда она публикует фотографии с Северного Ледовитого океана, ты ничему не удивляешься – и ждёшь следующее селфи откуда-нибудь с горного пика Кавказа.

Не диплома ради

– Ирина, у вас столько образований, что обычный человек запросто может обзавестись комплексом неполноценности на вашем фоне…

– Образований и знаний действительно много, но все они связаны с биологией, в частности с растениями. Я считаю нормой постоянно развиваться и изучать то, что действительно интересно. У меня как-то так и получается – по зову души, а не в погоне за дипломами.

– То есть общий знаменатель ваших университетов – это растения. Это любовь с детства или что-то другое?

– Родилась я в селе Телешеу Оргеевского района в семье агрономов, которая распалась с упразднением колхоза. Родители разбежались по заграницам (как многие в 90-е), а я осталась с семи лет с бабушкой, работавшей в аптеке. В то время у них существовал план по сбору лекарственных растений, и моим любимым занятием было ходить с бабушкой по лесам и полям на сбор. Мы всегда брали с собой книжку «Лекарственные растения», по которой мне нравилось их находить и определять, что это. В 4-м классе я уже знала очень много о них, даже латинские названия. Поэтому вполне объяснимо моё твёрдое решение (ещё с 4–5 класса) изучать что-то связанное с биологией. Я остановила свой выбор на Экологическом колледже. А это было так немодно, все же шли в юристы и экономисты, а я – отличница – поступила «непонятно куда», как говорили мне тогда окружающие. Только мама поддержала мой выбор во всём, за что я ей очень благодарна. Затем окончила Госуниверситет, а тема моей дипломной работы была «Экология лекарственных растений».

Мне нравится преодолевать себя – после этого и думаю по-другому, и важные решения принимаю легче. Кстати, практически после каждого похода в горы я что-то важное начинала или заканчивала. Короче, это отличная перезагрузка мозга и тела.

В поисках ежевики

– И из этого разнообразия вы выбрали ежевику – как растение, которое, надо признать, многие сейчас ассоциируют именно с вами. Почему? Это какие-то личные предпочтения или – «ничего личного – только бизнес», который вы смогли просчитать?

– Когда я собирала информацию про растения, в моём списке была и ежевика сизая. Из иностранной статьи я узнала, что существуют безшипные сорта ежевики с крупными плодами. Эта мысль прочно обосновалась в моей голове: когда-то найти и посадить. Через пять лет нашла и посадила. Но так как культура она новая, я не могла найти специалистов по ней, поэтому пришлось опять пойти учиться, на этот раз в Сельхозакадемию. И до сих пор я там. Пишу докторскую по ежевике.

– Когда вы затевали ежевичный бизнес, наверняка представляли какую-то картину спустя определённое количество лет. Какую? И насколько она соответствует реальности? Каковы были инвестиции, а, может, повезло с грантами?

– Я даже не претендовала на гранты, да и инвестиции не были по полочкам разложены. Например, шпалера у нас осталась от старого виноградника, а большую часть посадочного материала сделала сама. И начала я с малой площади. Кучу разных сортов попробовала, экспериментировала, делала множество ошибок, изучала, исправляла, пока не остановилась на наших сортах.

– А возможно ли в такой отрасли, как сельское хозяйство, просчитать, спрогнозировать бизнес?

– Довольно сложно, особенно когда речь об открытом грунте и мы зависим от метеоусловий. Поэтому лучше прогнозировать пессимистичный вариант, то есть при планировании не надо считать максимальный урожай или цену, тогда будет меньше разочарований.

Важна экодуша

– Вы работаете на одном из румынских порталов, связанных с агробизнесом. Что это за платформа, объединение и чем вы там занимаетесь?

– Да, одна из моих любимых работ – это молдавский медиапортал для сельского хозяйства и его «младший брат» в Румынии, которому скоро исполнится год. Я там пишу про людей из агроотрасли, о пользе растений и уходе за ними. Но это не только информационный портал, а ряд проектов, способствующих развитию сельского хозяйства и фермерства на обоих берегах Прута.

– Наверняка вы изучали опыт агробизнеса в других странах. Для сравнения, как обстоят дела у нас?

– Иногда я возвращаюсь из командировки, например из Голландии, где сельское хозяйство на высшем уровне. И такое чувство, что там космос. Но с другой стороны – там очень мало души в продуктах, даже в эко. Однажды общалась с экопроизводителем, и меня сильно поразило, что его мотивацией были большая цена, хороший рынок сбыта, доступ к экопрепаратам для обработки сада и меньше налогов (в последнее время многие химические препараты запрещены, а биопрепаратов против разных вредителей больше). Это, конечно, неплохо, но я ожидала услышать про заботу об окружающей среде. В конечном итоге важно, что государство стимулирует таких фермеров.

С другой стороны, во многих странах, например балканских, уровень развития технологий не сильно отличается от нашего, но последующая переработка очень хорошо налажена. У них я увидела ещё и хорошую программу в поддержку мелких фермеров, особенно артизанальной (ручной) переработки – то, что у нас сильно хромает.

– Ягодами сейчас занимаются многие. Насколько лояльна конкуренция? Каков уровень культуры среди коллег? Понимаю, что вы будете предельно вежливы, но всё же…

– Я знаю многих фермеров, с которыми мы консультируемся, советуемся и даже кооперируемся при продажах. Но бывало, посоветуешь кому-то, куда и как продать, а потом узнаёшь от третьих лиц, что моя ежевика не транспортабельна, кислая, никакая. Люди разные. Такое происходит во всех сферах жизни, но это делает нас сильнее.

Перезагрузка мозга и тела

– Вам нужно – это видно со стороны очень ясно – постоянно покорять вершины. Причём и в буквальном смысле слова. Вы ходите в горы, а ещё вас несёт куда-то на Крайний Север. Что это? Вечный поиск адреналина? Желание что-то доказать? Кому? На пике чего мы можем в следующий раз вас увидеть?

– Все периодически нуждаются в отдыхе, но для кого-то это море, пляж, отели класса люкс. Для меня отдых – это горы, палатка, красивые виды и местное население (обычно мы останавливаемся в каких-то посёлках, в домах сельчан, это тоже интересно – увидеть изнутри, как живут, о чём думают люди того или иного края).

Если говорить о горах, я не мечтаю об Эвересте или о других раскрученных пиках. Прошлым летом была в Армении, на высшем пике Арагац (4100 м). Так вот туда очень мало кто ходит – не было ни меток, ни отзывов о тропе. Благодаря нашему гиду взошли удачно, хотя порой было и страшно, и опасно. Доказать я хочу только себе, что могу. Мне нравится преодолевать себя, после этого и думаю по-другому, и важные решения принимаю легче. Кстати, практически после каждого похода в горы я что-то важное начинала или заканчивала. Короче, это отличная перезагрузка мозга и тела.

– Ирина, пытаюсь представить себе ваш график. Утренняя пробежка и… понеслось. И день, мне кажется, заканчивается где-то к двум ночи.

– Иногда вечером вспоминаю или анализирую прошедший день, и возникает чувство, что прожила не один, а три дня. В разгар сезона мы с пяти утра уже в поле, к восьми я собираюсь на работу в медуниверситет, потом опять поле, дети, дом. Сейчас чуть по-другому: с утра собираемся с детьми в школу (преподаю урок биологии в нашей гимназии), затем спешу в Кишинёв, а там – университет, школа журналистики, редакция портала. К вечеру возвращаюсь домой в село, и это уже наше время с детьми: мы можем готовить что-то вместе, заниматься хозяйственными делами, прогуливаться по лесу, кататься на велосипедах или даже спорить – я и арбитр и медиатор между ними.

– А сколько у вас детей? Расскажите о семье. Хотели бы, чтобы со временем ежевичная тема стала старым добрым семейным бизнесом с традициями, правилами, последователями?

– У меня дочка Илария (11 лет) и сын Артемий (8 лет). Дочка мечтает стать актрисой и ходит на курсы актёрского мастерства. Сын очень любит всех животных, даже не совсем милых (змей, ящериц и лягушек). Они охотно помогают мне – кто в поле, кто с продажами. Хочу, чтобы они стали хорошими и счастливыми, а кем они будут по профессии, не так важно, я постараюсь поддерживать их во всех начинаниях. Было бы приятно, конечно, но сомневаюсь. Кстати, был у нас интересный разговор. Илария спрашивает меня: «Мама, ты бы обрадовалась, если бы кто-то из твоих детей стал фермером?» – «Конечно!» – «Так вот, мы с братом посовещались и решили: рожай ещё одного!»

Инна Желтова

Фото предоставлено автором