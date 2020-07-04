Ягнёнок, вино и 250 евро: кагульчанин дал взятку, пытаясь “откосить” от армии

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Житель Кагула обратился в НАЦ и пожаловался на то, что ему пришлось дать взятку, чтобы избежать военной службы. По его словам, двое мужчин пообещали повлиять на членов военно-врачебной комиссии и добиться, чтобы мужчину признали непригодным к службе.

В качестве “вознаграждения” осведомитель пообещал передать 250 евро, ягнёнка и 10 литров вина для членов комиссии. Однако посредники не выполнили обещанное, и обманутый мужчина обратился в НАЦ.

По факту коррупции было возбуждено уголовное дело. В случае признания вины мужчинам грозит штраф или тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.

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