Яблоки на дороге: молдавским производителям некуда сбывать свою продукцию (ВИДЕО)

Яблоки на дороге: молдавским производителям некуда сбывать свою продукцию (ВИДЕО)

Фермер из Дондюшан был вынужден выбросить выращенные яблоки на обочине дороги. Аграрий говорит, что причина – в отсутствии покупателей. Фрукты созрели, а сбывать их некуда.  

Напомним, что, будучи президентом, Игорь Додон добился сначала возврата молдавской продукции на российский рынок, а затем – и беспошлинных поставок в РФ пяти категорий товаров из РМ, включая фрукты. 31 марта срок преференций истёк, а новая власть до сих пор не сумела договориться об его продлении.

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