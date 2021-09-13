Яблоки на дороге: молдавским производителям некуда сбывать свою продукцию (ВИДЕО)

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Фермер из Дондюшан был вынужден выбросить выращенные яблоки на обочине дороги. Аграрий говорит, что причина – в отсутствии покупателей. Фрукты созрели, а сбывать их некуда.

Напомним, что, будучи президентом, Игорь Додон добился сначала возврата молдавской продукции на российский рынок, а затем – и беспошлинных поставок в РФ пяти категорий товаров из РМ, включая фрукты. 31 марта срок преференций истёк, а новая власть до сих пор не сумела договориться об его продлении.

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